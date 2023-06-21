На Украине заявили об ожидании приглашения в НАТО с «открытой датой»

В офисе Зеленского рассчитывают получить приглашение Украины в НАТО с «открытой датой»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает получить приглашение по вступлению в НАТО с «открытой датой» на предстоящем саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает Reuters.

В ходе онлайн-выступления в Atlantic Council он сообщил, что неспособность международной организации принять «сильное» решение деморализует украинцев. По его словам, Киев продемонстрировал готовность присоединиться к военно-политическому блоку своими действиями на поле боя.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери туда для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения конфликта.