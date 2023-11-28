Генсек НАТО заявил об испытании в поддержке Украины

Генсек НАТО Столтенберг: альянс сталкивается с испытанием в поддержке Украины

Альянс НАТО сталкивается с «испытанием» в связи с необходимостью дальше поддерживать Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Наша обязанность — обеспечить поддержку Украины необходимым ей оружием. Союзники уже предоставили беспрецедентную военную поддержку, которая позволила достичь успехов. Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку», — отметил генсек.

Столтенберг также добавил, что он рассчитывает на дальнейшую помощь со стороны США. По его мнению, украинский конфликт связан в том числе и с безопасностью Вашингтона. При этом он не стал отвечать на вопрос о журналистов о возможной смене стратегии НАТО в отношении Украины из-за сокращения международной помощи.

Ранее генсек альянса заявил, что НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины во время заседания совета глав МИД стран альянса 28-29 ноября. «Союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. На встрече мы согласуем для украинцев рекомендации реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО», — рассказал он.