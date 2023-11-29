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22:12, 29 ноября 2023Мир

В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

Госсекретарь Блинкен: Украина вступит в НАТО при согласии всех членов альянса
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе рассказал, в каком случае Украина может стать членом НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что это произойдет, когда Киев выполнит все требования и получит согласие всех участников альянса.

«Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся, когда условия будут соблюдены», — сказал он.

Ранее Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год. Генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что соглашение включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил страны и блока. По его словам, стороны также затронули тему реформ, которые Киев должен провести для сближения с альянсом.

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      Марина Совина
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