В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

Госсекретарь Блинкен: Украина вступит в НАТО при согласии всех членов альянса

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе рассказал, в каком случае Украина может стать членом НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что это произойдет, когда Киев выполнит все требования и получит согласие всех участников альянса.

«Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся, когда условия будут соблюдены», — сказал он.

Ранее Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год. Генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что соглашение включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил страны и блока. По его словам, стороны также затронули тему реформ, которые Киев должен провести для сближения с альянсом.

