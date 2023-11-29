Генсек НАТО опроверг давление альянса на Украину ради перемирия с Россией

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не давит на Украину в вопросе перемирия с РФ

Страны-участницы НАТО не оказывают давление на украинское руководство в вопросе заключения перемирия с Россией, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Посыл состоит в том, что мы должны оказывать Украине военную помощь, поскольку это путь к миру. Мы знаем, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о политическом давлении на Киев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не увидел у союзников по НАТО на встрече глав МИД стран альянса усталости от Украины.

До этого бывший посол США в НАТО Иво Даалдер выразил мнение, что странам НАТО следует предоставить Украине конкретные гарантии безопасности, чтобы поспособствовать перемирию с Россией или даже прекращению огня.