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08:58, 5 июля 2023Мир

Гарантии безопасности для Украины назвали способом прекращения конфликта

Экс-посол США в НАТО: гарантии безопасности для Украины помогут прекратить конфликт
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Странам НАТО следует предоставить Украине конкретные гарантии безопасности, чтобы поспособствовать перемирию с Россией или даже прекращению огня. Такой возможный способ разрешения конфликта назвал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке для издания Politico.

На ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе страны, скорее всего, повторят свои обязательства 15-летней давности, добавив, что Киев «достиг достаточного прогресса» для вступления в альянс. Однако вряд ли стороны приблизятся к расширению на Киев.

Вместо этого Даалдер рекомендует предложить Украине «конкретные, ощутимые и обязательные гарантии безопасности». Он считает схожим прецедентом гарантии, предоставленные США Южной Корее, несмотря на отсутствие прочного мира на полуострове, и американо-японский договор о безопасности 1951 года.

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«Но разница здесь в том, что в этих конфликтах боевые действия закончились — и потенциальные территориальные изменения, если таковые произойдут, будут достигнуты дипломатическими, а не военными средствами», — добавил дипломат. В связи с этим Даалдер допустил, что подобные гарантии подтолкнут Киев к тому, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой.

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее также предложил стратегии усиления безопасности Украины без вступления страны в НАТО: в том числе в рамках перехода альянса к так называемой «защитной эскалации», когда альянс будет отвечать на удары Вооруженных сил России новыми поставками боеприпасов Украине.

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    Виктория Кондратьева
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