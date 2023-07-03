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09:28, 3 июля 2023Мир

Украине предложили варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО

Дипломат Ишингер предложил стратегии безопасности для Украины без вступления в НАТО

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил стратегии усиления безопасности Украины без вступления страны в НАТО. Об этом он написал в статье для Politico.

Один из вариантов предоставления гарантий, считает он, может заключаться в переходе НАТО к так называемой «защитной эскалации», когда альянс будет отвечать на удары Вооруженных сил России новыми поставками боеприпасов Украине.

«На саммите НАТО в Вильнюсе альянс мог бы поменяться ролями и дать сигнал российскому руководству, что, например, отныне любой российский обстрел гражданских объектов на Украине приведет к конкретным ответным мерам Запада — от поставок боеприпасов и оружия до поставок более совершенных баллистических или дальнобойных ракет», — подчеркнул немецкий дипломат.

По его мнению, Североатлантический альянс также мог бы предоставить Украине участие в закупках и программах вооружения, учениях, обмене разведданными, участие в заседаниях Совета НАТО в качестве постоянного гостя без права голоса.

Еще одной стратегией, считает дипломат, может стать возможность Украины опираться в своей политике на двусторонние договоренности о безопасности, особенно с США. Такая модель похожа на западную поддержку Израиля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос, сможет ли Запад предоставить Украине гарантии безопасности по примеру Израиля. Он отметил, что Запад может помочь Украине выстроить долгосрочные возможности в сфере обороны и сдерживания.

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    Семен Александров
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