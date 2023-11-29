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22:55, 29 ноября 2023Мир

В Германии признали снижение интереса к конфликту на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок назвала фатальным снижение интереса к конфликту на Украине
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила беспокойство падением внимания к конфликту на Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.

Бербок признала снижение интереса к конфликту на Украине и назвала эту тенденцию губительной. «В настоящее время внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально», — подчеркнула она.

При этом глава МИД Германии подчеркнула, что Киев «сделал свой выбор в пользу мира, свободы и безопасности». По ее мнению, будущее Украины — в Европейском союзе и НАТО. Бербок призвала альянс поддержать страну в рамках совета Украина — НАТО.

Ранее Бербок заявила, что Германия выделит более 11 миллионов евро для интеграции Украины и НАТО. «Стандарты НАТО, планирование и реформа вооруженных сил — центральные пункты на этом пути», — отметила она.

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