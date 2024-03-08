Эрдоган подтвердил готовность провести мирные переговоры с Россией и Украиной

Эрдоган: Турция готова провести мирные переговоры с участием России и Украины

Турция подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита. «К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. Война между Украиной и Россией должна закончиться путем переговоров», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что что Анкара принципиально поддерживает план по мирному урегулированию, который предложил Зеленский.

Последние очные переговоры делегаций России и Украины состоялись 29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, участвовавший в то время в трех переговорных процессах, во время диалога Москва руководствовалась защитой Донбасса. Среди прочих условий российская сторона настаивала на отказе Украины вступления в НАТО и ее нейтральном статусе.