Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:04, 12 сентября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали слабое место Китая

Подоляк завил о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии
Михаил Подоляк (в центре)

Михаил Подоляк (в центре). Фото: Kemal Aslan / Reuters

Слабым местом Китая и Индии является интеллектуальный потенциал этих стран. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.

По мнению украинского политика, Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных действий. Это Подоляк и называет слабым интеллектуальным потенциалом.

«Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — высказался глава офиса украинского лидера.

Ранее Подоляк призывал Китай определиться. Он заявил, что Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику. По словам политика, Китай больше года не мог определиться с позицией: работать в рамках международного права и «полностью замещать Россию» или стоять в стороне и постепенно терять влияние на мировую экономику.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын приехал в Россию. Что он обсудит с Путиным и почему за его визитом следит весь мир?

    Wi-Fi появился во всех московских школах

    Греф заявил о недооцененности рубля

    Путин оценил работу закона об иноагентах фразой «мы вообще никого не гребем»

    Эстония и Латвия присоединятся к системе ПВО Евросоюза

    Тело второй жертвы убийцы нашли в московской квартире

    В России отреагировали на изъятие личных вещей граждан в ЕС

    На Украине бывшего священника задержали за вывоз уклонистов за границу

    В офисе Зеленского назвали слабое место Китая

    Россияне назвали лучший город для спокойной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости