В офисе Зеленского назвали слабое место Китая

Подоляк завил о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии

Слабым местом Китая и Индии является интеллектуальный потенциал этих стран. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.

По мнению украинского политика, Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных действий. Это Подоляк и называет слабым интеллектуальным потенциалом.

«Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — высказался глава офиса украинского лидера.

Ранее Подоляк призывал Китай определиться. Он заявил, что Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику. По словам политика, Китай больше года не мог определиться с позицией: работать в рамках международного права и «полностью замещать Россию» или стоять в стороне и постепенно терять влияние на мировую экономику.