В офисе Зеленского призвали Китай определиться
Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в прямом эфире телеканала «Рада».
По словам политика, Китай больше года не мог определиться с позицией: работать в рамках международного права и «полностью замещать Россию» или стоять в стороне и постепенно терять влияние на мировую экономику.
Подоляк также призвал китайское правительство не участвовать в российском военно-промышленном комплексе и «не выступать в качестве российского информационного или дипломатического агента».
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркнул, что позиция Пекина, направлена на начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Он назвал телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и Зеленским важным шагом к урегулированию конфликта.