В офисе Зеленского призвали Китай определиться

Подоляк: Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние

Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в прямом эфире телеканала «Рада».

По словам политика, Китай больше года не мог определиться с позицией: работать в рамках международного права и «полностью замещать Россию» или стоять в стороне и постепенно терять влияние на мировую экономику.

Подоляк также призвал китайское правительство не участвовать в российском военно-промышленном комплексе и «не выступать в качестве российского информационного или дипломатического агента».

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркнул, что позиция Пекина, направлена на начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Он назвал телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и Зеленским важным шагом к урегулированию конфликта.

