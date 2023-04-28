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14:08, 28 апреля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского призвали Китай определиться

Подоляк: Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние

Фото: Reuters

Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в прямом эфире телеканала «Рада».

По словам политика, Китай больше года не мог определиться с позицией: работать в рамках международного права и «полностью замещать Россию» или стоять в стороне и постепенно терять влияние на мировую экономику.

Подоляк также призвал китайское правительство не участвовать в российском военно-промышленном комплексе и «не выступать в качестве российского информационного или дипломатического агента».

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркнул, что позиция Пекина, направлена на начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Он назвал телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и Зеленским важным шагом к урегулированию конфликта.

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Алевтина Запольская
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