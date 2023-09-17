В США заявили о подставивших Зеленского оскорблениях Подоляка

Экс-морпех Берлетик: слова Подоляка о Китае и Индии подставили Зеленского

Владимира Зеленского подставили оскорбительные слова советника главы его офиса Михаила Подоляка о жителях Китая и Индии. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик, передает РИА Новости.

Он сомневается, что Зеленский сумеет переманить на свою сторону китайцев и индийцев, после того как его советник назвал их людьми с низким IQ.

«Конечно, они были оскорблены», — отметил экс-морпех, добавив, что они не купятся на попытку Зеленского их очаровать. В связи с этим он полагает, что выступление украинского лидера на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября не будет успешным.

16 сентября Подоляк попытался оправдаться за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, но в итоге вновь повторил свой тезис. Отвечая на вопрос журналистов о том, что он имел в виду, говоря о слабом интеллектуальном потенциале этих двух стран, Подоляк отметил, что неправильно употребил слово «интеллект». «А вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией"», — уточнил представитель офиса президента, по сути, повторив озвученную ранее мысль.