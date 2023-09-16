Подоляк попытался оправдаться и вновь заявил о слабом потенциале Индии и Китая

Подоляк заявил о слабом аналитическом потенциале Индии и Китая

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, но в итоге вновь повторил свой тезис. Его заявление, прозвучавшее во время мероприятия «Редколлегия. Саммит», приводит агентство УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он имел в виду, говоря о слабом интеллектуальном потенциале этих двух стран, Подоляк заявил, что неправильно употребил слово «интеллект». «А вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией"», — уточнил представитель офиса президента, по сути, повторив озвученную ранее мысль.

Ранее в сентябре Подоляк сказал, что Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных действий. Это он называл слабым интеллектуальным потенциалом. Позже советник главы офиса украинского лидера объяснил свои слова. Он заявил, что российская сторона якобы «вырвала слова из контекста, исказила смысл». Подоляк добавил, что у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть четкое оправдание своих претензий на глобальные роли в мире.