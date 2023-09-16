Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 16 сентября 2023Бывший СССР

Подоляк попытался оправдаться и вновь заявил о слабом потенциале Индии и Китая

Подоляк заявил о слабом аналитическом потенциале Индии и Китая

Фото: Avi Theret / Unsplash

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, но в итоге вновь повторил свой тезис. Его заявление, прозвучавшее во время мероприятия «Редколлегия. Саммит», приводит агентство УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он имел в виду, говоря о слабом интеллектуальном потенциале этих двух стран, Подоляк заявил, что неправильно употребил слово «интеллект». «А вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией"», — уточнил представитель офиса президента, по сути, повторив озвученную ранее мысль.

Ранее в сентябре Подоляк сказал, что Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных действий. Это он называл слабым интеллектуальным потенциалом. Позже советник главы офиса украинского лидера объяснил свои слова. Он заявил, что российская сторона якобы «вырвала слова из контекста, исказила смысл». Подоляк добавил, что у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть четкое оправдание своих претензий на глобальные роли в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В шахтах Кузбасса началась эвакуация горняков

    Сотрудник МЧС раскладывал закладки и попался

    Навка оценила решение Литвы лишить Дробязко гражданства

    Сын заслуженного врача России сбил двух человек в центре Москвы и попал на видео

    Подоляк попытался оправдаться и вновь заявил о слабом потенциале Индии и Китая

    Инстасамка опубликовала фото в бикини в образе дьяволицы

    Появились кадры конфликта в московском салоне красоты из-за купона

    ЦСКА спасся от поражения в матче РПЛ

    В Польше заявили о выгоде Украины от запрета на ввоз зерна

    Французский министр предложила обучать школьников готовить еду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости