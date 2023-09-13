На Украине объяснили слова о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая

Подоляк объяснил слова о слабом потенциале Индии и Китая искажением смысла

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил свои слова о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая искажением смысла. Об этом пишет ТАСС.

Он обвинил в этом Россию. По его мнению, российская сторона якобы «вырвала слова из контекста, исказила смысл». Подоляк добавил, что у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть четкое оправдание своих претензий на глобальные роли в мире.

Как отметил советник главы офиса президента, на это есть исторические, экономические, культурные, научные и политические причины. «Глобальный мир намного шире даже самых продуманных региональных национальных интересов», — убежден он.

Ранее глава офиса украинского президента сказал, что Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных действий. Это Подоляк называл слабым интеллектуальным потенциалом.