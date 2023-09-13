Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 13 сентября 2023Бывший СССР

На Украине объяснили слова о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая

Подоляк объяснил слова о слабом потенциале Индии и Китая искажением смысла

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил свои слова о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая искажением смысла. Об этом пишет ТАСС.

Он обвинил в этом Россию. По его мнению, российская сторона якобы «вырвала слова из контекста, исказила смысл». Подоляк добавил, что у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть четкое оправдание своих претензий на глобальные роли в мире.

Как отметил советник главы офиса президента, на это есть исторические, экономические, культурные, научные и политические причины. «Глобальный мир намного шире даже самых продуманных региональных национальных интересов», — убежден он.

Ранее глава офиса украинского президента сказал, что Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных действий. Это Подоляк называл слабым интеллектуальным потенциалом.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл дальнейший маршрут Ким Чен Ына

    Поврежденнные в результате атаки на Севастополь корабли продолжат службу

    В Госдуме предложили закрыть «Уральские авиалинии»

    В России повысили прогноз по инфляции

    Вор избил продавца российского магазина за просьбу вернуть конфеты и кофе

    Стилист Рогов назвал самую модную вещь на осень 2023 года

    Мосбиржа возобновила срочные торги

    На Украине объяснили слова о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая

    Обломки нашли на территории школы в Севастополе после ракетной атаки

    Минобороны Румынии предупредило жителей об опасности из-за беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости