Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая

Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая Хуэя

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Без нас нашу судьбу решать никто не будет. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР», — заявил он. При этом Данилов сделал вид, что не помнит имя китайского дипломата (Хуэй), и намеренно исковеркал его, переведя в область обсценной лексики.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на чиновников о возможном бойкоте КНР будущих переговоров по Украине без России. Как сообщается, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй высказал такую позицию в ходе недавнего европейского турне.