Китай отказал Украине во встрече с премьером КНР. Зеленский сделал вид, что и сам не хотел

Politico: Китай отказал Зеленскому во встрече с премьером КНР Ли Цяном

Президент Украины Владимир Зеленский не добился встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом пишет Politico.

Как указывает издание, Зеленский упустил возможность встретиться с председателем Госсовета КНР, премьер-министром Ли Цяном, что может свидетельствовать об отказе Пекина способствовать прекращению украинского конфликта. «В конце концов Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли провести переговоры», — указал журнал.

Высокопоставленный чиновник в американской администрации утверждает, что руководство Китая отказалось от каких бы то ни было встреч с представителями Украины по просьбе России.

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Впоследствии Зеленский заявил, что сам не хотел встречаться с китайской делегацией, поскольку ее представители не соответствуют его уровню. «Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая», — добавил он.

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Украинский лидер добавил, что ему нужны не любые диалоги, а «важные решения от лидеров, принимающих эти решения».

При этом за день до этого Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева. По его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира». «Мы бы хотели, чтобы страны глобального Юга обязательно присутствовали.... Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите», — заявил он, отметив, что Украина хочет, чтобы к этому процессу был привлечен и Китай, «играющий большую роль в мире».

Пекин настаивает на прекращении огня

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что КНР не участвует в переговорах по «формуле мира». На пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе чиновник подчеркнул, что для Украины важно, чтобы ее союзники участвовали в этом диалоге. Он уточнил, что Киев приглашал Пекин присоединиться к обсуждениям. «Для нас важно присутствие Китая за столом переговоров. Мы надеемся, что в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна», — отметил Ермак.

Ранее Зеленский упрекнул Китай в отсутствии прямой поддержки киевской позиции. «Что касается выдвинутой Китаем мирной инициативы, то мы благодарны другим странам за их усилия, но мы указывали, что основной для нас остается собственная формула мира, собственная инициатива», — заявил он. По словам украинского лидера, если Китай сделает прямое заявление и призовет Россию вывести войска «со всей территории Украины», это очень поможет Киеву.

В 2023 году официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что стороны конфликта на Украине должны способствовать мирному урегулированию, а не подливать масла в огонь. С тех пор позиция Пекина не изменилась.