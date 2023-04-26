Китай призвал стороны конфликта на Украине не подливать масла в огонь

МИД КНР: стороны конфликта на Украине не должны подливать масла в огонь

Стороны конфликта на Украине должны способствовать мирному урегулированию, а не подливать масла в огонь. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву, передает ТАСС.

«Заинтересованные стороны должны охлаждать напряженную ситуацию, а не подливать масла в огонь, должны способствовать дипломатическому решению конфликта, а не дальнейшей эскалации ситуации», — призвала представитель китайского ведомства.

Ранее замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи сообщил о поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритании придется нести ответственность за последствия таких поставок.