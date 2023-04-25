Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:08, 25 апреля 2023Мир

В Великобритании высказались об отправке снарядов с обедненным ураном Киеву

Минобороны Британии: Лондон не отслеживает применение Киевом снарядов с обедненным ураном

Фото: Reuters

Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом говорится в письменных ответах замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии Alba.

При этом Хиппи отметил, что поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки и боеприпасы контролируются украинской стороной. «Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине», — написал он, подчеркнув, что у Лондона нет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

В конце марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи планирует передать Украине роту танков Challenger 2 и новые боеприпасы. Отмечалось, что Великобритания также предоставит Киеву бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поставка Великобританией снарядов с обедненным ураном для нужд ВСУ станет крупнейшим эскалационным шагом в ходе российской специальной военной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ЮАР вышла из МУС в преддверии визита Путина
Пожилым людям назвали оптимальное количество приемов пищи
Создан новый экологичный способ добычи аммиака
Стюардесса поставила точку в споре о качестве воды в самолетах
Компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна
В Великобритании высказались об отправке снарядов с обедненным ураном Киеву
На Украине призвали НАТО установить сроки вступления страны в альянс
Актер сериала «Реальные пацаны» умер во время операции
Вашингтон обвинили в геноциде в отношении российских журналистов
Латиноамериканские наемники показали свои позиции в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.