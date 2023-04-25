В Великобритании высказались об отправке снарядов с обедненным ураном Киеву

Минобороны Британии: Лондон не отслеживает применение Киевом снарядов с обедненным ураном

Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом говорится в письменных ответах замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии Alba.

При этом Хиппи отметил, что поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки и боеприпасы контролируются украинской стороной. «Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине», — написал он, подчеркнув, что у Лондона нет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

В конце марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи планирует передать Украине роту танков Challenger 2 и новые боеприпасы. Отмечалось, что Великобритания также предоставит Киеву бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поставка Великобританией снарядов с обедненным ураном для нужд ВСУ станет крупнейшим эскалационным шагом в ходе российской специальной военной операции.