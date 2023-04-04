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16:45, 4 апреля 2023Мир

В МИД отреагировали на возможную поставку снарядов с обедненным ураном для ВСУ

Рябков отреагировал на возможную поставку Британией снарядов с обедненным ураном для ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Возможная поставка Великобританией снарядов с обедненным ураном для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет крупнейшим эскалационным шагом в ходе российской специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Эффект, просчитанный Лондоном, как раз сводится к тому, чтобы люди испугались намерений Великобритании, чтобы обрушить на Москву такую нервную дрожь. Этого не произошло и не произойдет», — сказал он.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможное решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном, то есть оружие с ядерным компонентом, приведет к трагедии мирового масштаба, которая затронет государства Европы.

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Глеб Бажуткин
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