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08:07, 22 марта 2023Россия

Володин отреагировал на планы поставок Украине оружия с ядерным компонентом

Володин заявил, что поставки ВСУ оружия с ядерным компонентом приведут к мировой трагедии
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Возможное решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном, то есть оружия с ядерным компонентом, приведет к трагедии мирового масштаба, которая затронет государства Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обедненным ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия», — написал Володин.

Политик напомнил о применении США подобных снарядов в Югославии и Ираке и подчеркнул, что это привело к заражению местности и резкому увеличению числа онкологических заболеваний. Если снаряды с обедненным ураном будут применены, «назад пути не будет», считает спикер нижней палаты парламента.

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Анастасия Шейкина
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