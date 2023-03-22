Володин отреагировал на планы поставок Украине оружия с ядерным компонентом

Володин заявил, что поставки ВСУ оружия с ядерным компонентом приведут к мировой трагедии

Возможное решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном, то есть оружия с ядерным компонентом, приведет к трагедии мирового масштаба, которая затронет государства Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обедненным ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия», — написал Володин.

Политик напомнил о применении США подобных снарядов в Югославии и Ираке и подчеркнул, что это привело к заражению местности и резкому увеличению числа онкологических заболеваний. Если снаряды с обедненным ураном будут применены, «назад пути не будет», считает спикер нижней палаты парламента.