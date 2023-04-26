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13:33, 26 апреля 2023Мир

В Кремле назвали ответственного за поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Песков: Лондон понесет ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Киеву

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Москва оценивает информацию о поставках снарядов с обедненным ураном из Лондона в Киев как «весьма и весьма печальную», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля добавил, что Великобритании придется нести ответственность за последствия таких поставок.

В апреле замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи говорил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Впрочем, он не назвал точное число таких снарядов. Посольство России в Лондоне критиковало этот шаг и говорило, что Британия «не сможет уйти от ответственности» за такие поставки.

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Виктория Кондратьева
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