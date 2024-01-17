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18:05, 17 января 2024Мир

Китайские делегаты отказались встречаться с Зеленским в Швейцарии

Politico: Зеленский не добился встречи с китайской делегацией в Давосе
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не добился встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом пишет журнал Politico.

Как указывает издание, Зеленский упустил возможность встретиться с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, что может свидетельствовать об отказе Пекина способствовать прекращению украинского конфликта.

«В конце концов Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли провести переговоры», — пишет Politico.

15 января Зеленский прибыл с визитом в Давос, чтобы обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

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      Глеб Бажуткин
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