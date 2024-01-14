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22:57, 14 января 2024Бывший СССР

На Украине призвали Китай присоединиться к обсуждению «формулы мира»

Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формулы мира»
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что КНР не участвует в переговорах по «формуле мира». Его слова передает РИА Новости.

На пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе Ермак подчеркнул, что для Украины важно, чтобы ее союзники участвовали в этом диалоге. Он уточнил, что Киев приглашал Пекин присоединиться к обсуждениям.

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«Для нас важно присутствие Китая за столом переговоров. Мы надеемся, что в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна», — отметил глава офиса Зеленского.

Встреча по украинской «формуле мира» проходит в Давосе 14 января. Свои идеи Зеленский представил в начале 2023 года. «Формула мира» подразумевает полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности республики в границах 1991 года, освобождение всех пленных, а также обеспечение ядерной, продовольственной и экологической безопасности.

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