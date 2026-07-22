Мировым ценам на золото предсказали рост

Wells Fargo: К концу 2027 года мировые цены на золото могут вырасти до $5800-6000 за унцию

К концу 2027 года мировые цены на золото могут вырасти до 5800-6000 долларов за тройскую унцию. Такое подорожание драгоценному металлу предсказали аналитики американского банка Wells Fargo, сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, соотношение риска и потенциальной доходности золота улучшилось и стало более привлекательным для инвесторов. К концу текущего года металл вырастет в цене до 5300-5500 долларов за унцию, а к концу 2027-го — до 5800-6000 долларов.

Среди причин такого роста называют устойчивый спрос на золото со стороны центральных банков, увеличение государственного долга крупнейших экономик, сохраняющиеся инфляционные риски и геополитическую неопределенность. Все это будет стимулировать инвесторов вкладываться в драгоценный металл, используя его как один из главных защитных активов.

С конца прошлого века по 2025 год цены на золото выросли в 12 раз, заявила завлабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Исходя из статистики Всемирного банка, большинство основных металлов подорожали, однако более всего — золото.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России опустились до 73,4 миллиона тройских унций (2,283 тысячи тонн), что стало минимумом с февраля 2020 года. С начала года регулятор продал 1,4 миллиона унций, или 43,5 тонны драгоценного металла. В последний раз сравнимую распродажу ЦБ проводил в 2002 году, когда за шесть месяцев золотой запас уменьшился на 36,1 тонны.