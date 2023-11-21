«На поле боя тяжело? Да. Но дружить с Россией? Нет» Зеленский вновь отверг идею мирных переговоров с Москвой

Зеленский исключил переговоры с Россией, несмотря на трудности ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun вновь отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Политик добавил, что противник не боится и не остановится, поскольку не ощущает, что противостоит всему миру. Он призвал западных союзников увеличить поставки вооружений.

На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет Владимир Зеленский президент Украины

Политик добавил, что Москва сама не выражает желания заключить мир, поэтому Киев не может пойти на «мир любой ценой».

Ранее Зеленский выразил сомнение в быстром окончании украинского конфликта. По его словам, противостояние завершится «не так быстро, как нам хотелось бы».

Президент также подчеркнул, что конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. По словам главы государства, Киев не может себе позволить заморозить конфликт, в каком тяжелом положении он бы ни был.

Зеленский заявил, что Россия не боится

Зеленский заявил, что Россия не боится и не остановится, поскольку не ощущает, что противостоит всему миру.

Россия не боится. Она не чувствует, что противостоит всему миру Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства добавил, что российские военные продолжат наступать, пока США и Китай вместе не призовут Москву остановиться и вывести войска.

Ранее Зеленский признал, что большая часть жителей западных стран, включая политиков, устали от затяжного военного конфликта на Украине. При этом, по его мнению, у них нет других альтернатив и они вынуждены продолжать поддержку Киева.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой, что вызывает обеспокоенность. Он допустил, что внимание сместится с украинской ситуации на ближневосточную, а союзники начнут уставать от происходящего. Политик призвал консолидироваться для оказания дальнейшей поддержки.

Зеленский пожаловался на нехватку предоставляемых Украине вооружений

Зеленский вновь пожаловался, что западные страны поставляют Украине недостаточно оружия для эффективного противостояния России.

Он призвал любыми методами увеличить количество вооружений, даже если некоторые государства этого не хотят. В том числе президент выразил готовность купить необходимое или взять в аренду, не уточнив, где Киев возьмет средства для оплаты или создания собственных производств.

Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги Владимир Зеленский президент Украины

Ранее Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если Запад перестанет им помогать. Возможное сокращение помощи он объяснил смещением внимания союзников в сторону конфликта на Ближнем Востоке, в связи с чем Киев стал получать меньше снарядов.

Шеф Пентагона объяснил, что у США нет «волшебной палочки» для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с Зеленским в Киеве заявил, что у США нет «волшебной палочки» для Украины, чтобы помочь ей противостоять России.

В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем

Ллойд Остин глава Пентагона

Американский министр обороны подчеркнул, что результаты на поле боя будут зависеть от способности украинских военных синхронизировать использование различных вооружений, поставляемых западными союзниками.

Ранее Остин сообщил, что у ВСУ есть все необходимые ресурсы для ведения боевых действий в зимнее время. По его словам, Владимир Зеленский прав в том, что страна нуждается в продолжении военных действий.

Шеф Пентагона также объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны.