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13:06, 17 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский допустил отступление ВСУ в случае прекращения помощи со стороны Запада

Зеленский: ВСУ придется отступить, если Запад перестанет помогать Украине

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если западные союзники перестанут помогать Киеву. Слова главы государства приводит агентство Bloomberg.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их [западных стран] фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке Без [их] поддержки мы будем отступать», — заявил Зеленский.

Он также сообщил, что из-за смещения внимания в сторону конфликта на Ближнем Востоке, Украина стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине могут начаться протесты с целью смещения его с поста президента. Он уверен, что Москва готовит операцию «Майдан-3», цель которой — совершить государственный переворот в стране.

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