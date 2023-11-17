Зеленский допустил отступление ВСУ в случае прекращения помощи со стороны Запада

Зеленский: ВСУ придется отступить, если Запад перестанет помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если западные союзники перестанут помогать Киеву. Слова главы государства приводит агентство Bloomberg.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их [западных стран] фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке Без [их] поддержки мы будем отступать», — заявил Зеленский.

Он также сообщил, что из-за смещения внимания в сторону конфликта на Ближнем Востоке, Украина стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине могут начаться протесты с целью смещения его с поста президента. Он уверен, что Москва готовит операцию «Майдан-3», цель которой — совершить государственный переворот в стране.