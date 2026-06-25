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04:37, 25 июня 2026Бывший СССР

В мотопехотной бригаде ВСУ променяли полсотни солдат на джип для командира

РИА: В 58-й бригаде ВСУ обменяли 50 солдат на джип для командира
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел обмен полсотни солдат из личного состава на внедорожник для врио командира. Бойцы отправились служить в 119-ю бригаду терробороны, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«За один внедорожник врио комбрига А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», — уточнил собеседник агентства.

По данным украинских некрологов, переброшенные в это подразделение военные из 58-й бригады были почти полностью уничтожены ВС России в Краснопольском районе Сумской области. При этом у командования 58-й ОМПБр ВСУ начали выяснять, куда пропали десятки военнослужащих, которые по документам значатся на позициях севернее Казачьей Лопани Харьковской области.

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