Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:54, 25 июня 2026Мир

Трамп заговорил о проблемах с бензином

Трамп: В США проверят, завышают ли искусственно цену бензина Exxon, Chevron, Shell и BP
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Американские власти намерены проверить, позволяют ли себе Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP и прочие компании искусственно завышать цены на бензин в стране. О проблемах в этой сфере заговорил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте, передает ТАСС.

Так глава Белого дома ответил на просьбу пояснить, как он намерен разобраться с тем, что стоимость бензина в стране значительно не падает. Он обратил внимание, что при этом стоимость нефти сильно снизилась.

«Мы проводим масштабное расследование. Стоимость бензина на заправках должна быть гораздо ниже. И возможно, нефтяные компании завышают цены. Надеюсь, что нет. Иначе у них будут большие проблемы. Мы не станем с ними церемониться», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, стоимость бензина в США в настоящий момент должна составлять менее 2,25 доллара за галлон, тогда как средняя цена марки Regular находится на уровне почти 3,93 доллара.

В ходе торгов во вторник, 23 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent продолжила падение. Это объясняют в первую очередь постепенным возобновлением трафика судов через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ульяновской области ввели временные ограничения на продажу топлива. Кого затронут меры?

    Марка Tenet Plus анонсировала новый кроссовер для России

    Нефтебаза загорелась из-за атаки БПЛА ВСУ на российский регион

    Женщина разрубила мужа надвое и засунула в морозилку на 15 лет

    Сексолог рассказала о поразившей ее привычке зумеров в постели

    Трое судей подали иск против Трампа из-за американских санкций

    Трамп заговорил о проблемах с бензином

    Американские Tomahawk стало трудно производить после исчезновения завода в США

    В США разоблачили Зеленского

    Оценен ущерб от землетрясения в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok