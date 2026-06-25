Трамп заговорил о проблемах с бензином

Трамп: В США проверят, завышают ли искусственно цену бензина Exxon, Chevron, Shell и BP

Американские власти намерены проверить, позволяют ли себе Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP и прочие компании искусственно завышать цены на бензин в стране. О проблемах в этой сфере заговорил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте, передает ТАСС.

Так глава Белого дома ответил на просьбу пояснить, как он намерен разобраться с тем, что стоимость бензина в стране значительно не падает. Он обратил внимание, что при этом стоимость нефти сильно снизилась.

«Мы проводим масштабное расследование. Стоимость бензина на заправках должна быть гораздо ниже. И возможно, нефтяные компании завышают цены. Надеюсь, что нет. Иначе у них будут большие проблемы. Мы не станем с ними церемониться», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, стоимость бензина в США в настоящий момент должна составлять менее 2,25 доллара за галлон, тогда как средняя цена марки Regular находится на уровне почти 3,93 доллара.

В ходе торгов во вторник, 23 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent продолжила падение. Это объясняют в первую очередь постепенным возобновлением трафика судов через Ормузский пролив.