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13:04, 23 июня 2026Экономика

Цены на нефть продолжили падение на фоне возобновления трафика через Ормуз

Биржевая стоимость Brent упала до $77 за баррель на фоне возобновления трафика через Ормуз
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В ходе торгов во вторник, 23 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent продолжила падение. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 12:50 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 77 долларов за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 0,68 процента. На минимуме котировки падали до 76,16 доллара.

Эксперты связывают продолжающееся удешевление нефти в первую очередь с постепенным возобновлением трафика судов через пролив Ормуз. В конце прошлой недели США и Иран договорились снять блокаду с важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, после чего через акваторию стали проходить первые супертанкеры.

На этом фоне аналитики ожидают притока новых партий сырья из стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и сам Иран, с которого США временно сняли сырьевые санкции. Участники рынка также рассчитывают на плавное восстановление добычи в этих государствах. Все это в конечном счете должно стабилизировать ситуацию на глобальном энергорынке и привести к постепенному возвращению мировых цен на нефть к докризисному уровню.

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