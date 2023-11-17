Зеленский заявил о возможном «майдане» на Украине

Зеленский заявил, что на Украине может готовиться «майдан» с целью его смещения

На Украине может готовиться «майдан» с целью смещения главы республики. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями иностранной прессы, передает Bloomberg.

Он уточнил, что речь идет об операции «Майдан-3», которую, по его словам, готовит Россия с целью осуществления госпереворота на Украине. «Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — пояснил политик.

Ранее Зеленский во время общения с африканскими журналистами заявлял, что конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. При этом он указал на то, что республика понесет потери даже в случае его приостановки.