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00:12, 16 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине

Зеленский: конфликт Украины с Россией надо не замораживать, а завершать

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с африканскими журналистами, запись встречи опубликована на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы государства, Украина понесет потери даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск его возобновления в любое время, указал президент. Он подчеркнул, что Киев не может себе позволить заморозить конфликт, в каком тяжелом положении он бы ни был. «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что западные страны считают, что конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране. Они хотели бы заморозить границы нынешней линии фронта, а остальную часть Украины, как и Южная Корея, защитить американскими гарантиями безопасности и даже базами США.

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