Трое судей подали иск против Трампа из-за американских санкций

ТАСС: Трое судей МУС подали иск против администрации Трампа, оспаривая санкции

Трое судей Международного уголовного суда (МУС) подали иск в американский суд, чтобы оспорить санкции, принятые против них администрацией президента США Дональда Трампа. Они хотят признать эти ограничения незаконными, такие данные привел дипломатический истончик ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что истцами выступают судьи Кимберли Прост (Канада), Соломи Босса (Уганда) и Рейн Алапини-Гансу (Бенин). Они утверждают, что указ Трампа выходит за пределы его полномочий и нарушает Пятую поправку к Конституции США. Кроме того, они хотят добиться запрета на применение таких ограничений.

Санкции против судей МУС привели к заморозке их активов и блокировке личных счетов. Истцы отмечают, что так Соединенные Штаты оказывают давление на независимость судей.

В августе 2025 года США ввели санкции против четырех высокопоставленных представителей МУС. До этого глава Белого дома Дональд Трамп объявил персональные санкции против прокурора суда Карима Хана.