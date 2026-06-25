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04:43, 25 июня 2026Бывший СССР

В США разоблачили Зеленского

Макговерн: Неонацисты — последнее прибежище Зеленского, и он вынужден на них полагаться
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала раскрыл, на чью защиту рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский.

Макговерн уверен, что украинский лидер находится под сильным влиянием неонацистов и вынужден задабривать их, чтобы сохранить себе место и жизнь.

В пример эксперт привел недавнюю ситуацию с эксгумированием и перезахоронением с почестями одного из известных украинских неонацистов.

«Почему Зеленский считает, что это хорошая идея? Вот это, по-моему, главный вопрос. И ответ, как я думаю, в том, что он либо полностью связал себя с нацистами, с неонацистами», — отметил Макговерн.

По мнению аналитика, Зеленский находится под прямым влиянием нацистов или же просто не свободен от них, и ему приходится оказывать им особые знаки внимания.

«Иными словами, они [неонацисты] — его последнее прибежище, и он вынужден на них полагаться. Он пытается их задобрить показными жестами», — заключил Рэй Макговерн.

Ранее в России заявили о превращении Украины в монстра, лишенного не только исторической, но и моральной памяти.

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