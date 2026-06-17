В России заявили о превращении Украины в монстра

Депутат ГД Аршинова: Зеленский превратил Украину в монстра без исторической памяти

Владимир Зеленский превратил Украину в чудовищного монстра, лишенного исторической и моральной памяти. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Так она прокомментировала решение Киева перезахоронить одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), Андрея Мельника. По ее словам, возведя нацистских карателей в ранг национальных героев, Зеленский пытался угодить геостратегическим аппетитам НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН-УПА. «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил он.

