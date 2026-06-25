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04:46, 25 июня 2026Мир

Стало известно о трудностях с производством Tomahawk из-за исчезновения завода в США

FT: В США исчез завод по производству чипов для Tomahawk, теперь ракеты трудно производить
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Американские оборонные предприятия столкнулись с трудностями с производством ракет Tomahawk, поскольку есть проблемы с поиском поставщиков микроэлектроники для их выпуска. Стало известно, что завод, ранее выпускавший чипы для этих снарядов, исчез, передает Financial Times (FT).

«Электроника в ракетах Tomahawk не двухлетней давности, ей 10 или 15 лет. Но из-за переноса производства за границу или по другим причинам американского [завода], который производил этот чип 10 лет назад, больше нет», — пояснил директор SkyWater Technology, производящей микросхемы, Джим Уилл.

В итоге подрядчики из США с трудом справляются с поставленной Пентагоном задачей нарастить производство боеприпасов после истощения запасов во время войны с Ираном. В статье предполагается, что отставание производства по срокам станет основном темой встречи американского лидера Дональда Трампа с руководителями ведущих оборонных фирм страны.

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