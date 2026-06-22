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02:52, 22 июня 2026Мир

Названа самая серьезная статья расходов США в войне против Ирана

CNN: Война против Ирана стоила США $40 млрд, больше всего трат пришлось на боеприпасы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Расходы Пентагона на военные действия против Ирана достигли порядка 40 миллиардов долларов. Сумму подсчитала телекомпания CNN, опираясь на готовящийся к опубликованию доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).

В эту сумму при подсчетах включили цену использованных боеприпасов, разбитой техники и ущерб, нанесенный американским базам. При этом операционные расходы, заложенные ранее в бюджет, сюда не входят.

По словам старшего советника в CSIS Марка Кэнсиана, наиболее серьезной статьей расходов для США стали боеприпасы, итоговая сумма составила 26 миллиардов долларов. Это объясняется тактикой американских военных, которые применили много дальнобойных, высокотехнологичных, дорогостоящих вооружений. Так, было израсходовано порядка тысячи ракет Tomahawk (цена за единицу — 2,5 миллиона долларов).

По оценке CSIS, Соединенные Штаты потратили порядка 3,7 миллиарда долларов в первые же 100 часов участия в конфликте. В дальнейшем стоимость одного дня боевых действий снижалась за счет уменьшения частоты атак.

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