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Забота о себе
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05:01, 25 июня 2026Забота о себе

Сексолог рассказала о поразившей ее привычке зумеров в постели

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wayhomestudio / Magnific

Зумеры проверяют оповещения в смартфоне даже во время секса, заявила сексолог Исайя МакКимми. Об этой поразившей ее привычке специалистка рассказала в эфире утреннего шоу на телеканале 7News.

Сексолог отметила, что была ошеломлена, прочитав американское исследование, в ходе которого выяснилось, что молодые люди не расстаются с телефоном даже во время близости. «Это ставит перед нами серьезные вопросы: как поддерживать связь и не отставать от мира, все сильнее уходящего в цифровую среду», — считает МакКимми.

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При этом она добавила, что зумеры серьезнее, чем предыдущие поколения, относятся к выбору партнера. Они реже заводят случайные интрижки, не знакомятся в барах и чаще ищут серьезные отношения. Еще одна интересная, по мнению сексолога, тенденция связана с тем, что многие молодые пары практикуют раздельный сон с партнером, так как высоко ценят качество своего отдыха.

Ранее эксперт по сексу и отношениям Лаура Коллинз рассказала, когда нельзя соглашаться на секс втроем. По ее мнению, ничего хорошего не получится, если пойти на этот шаг ради другого человека.

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