США предупредили Зеленского об отсутствии «волшебной палочки» для Украины

Шеф Пентагона Остин: у США нет оружия, которое станет волшебной палочкой для ВСУ

Шеф Пентагона Ллойд Остин, находящийся в визитом в Киеве, предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы ему в конфликте с Россией, сообщает издание «Страна.ua».

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — заявил руководитель американского оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя зависят от их способности использовать различные виды поставляемых западными странами вооружений для достижения нужного эффекта. По его словам, на фронте идет жесткая, изматывающая борьба, которая будет продолжаться дальше.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Россией.