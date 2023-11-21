«Украина обеспокоена» Секретарь СНБО Данилов признал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Россией

Секретарь СНБО Данилов: Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, выступая на форуме неправительственной организации Halifax International Security Forum, признал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Россией.

Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

Данилов отметил, что подобная тенденция связана со страхом некоторых союзников Киева перед Россией. Секретарь СНБО предсказал появление «новой оси» Китая, России, Ирана, Северной Кореи и некоторых европейских стран через 15-20 лет, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к Москве.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится вести переговоры с Москвой, то внутри государства могут начаться протесты. Он добавил, что на данный момент страна фактически распадается.

Зеленский допустил переговоры других стран с Россией по Украине. На сегодня у Киева нет никаких связей с Москвой, подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что Киев будет решать самостоятельно, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение.

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже по окончании конфликта и боевых действий. Он предрек, что процесс подписания договоренностей может растянуться на десятки лет, при этом конфликт будет продолжаться без интенсивных боев.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года стало известно о замораживании переговорного процесса.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что мирные переговоры России и Украины станут возможны тогда, когда Киев признает действующие реалии. Он добавил, что от самих переговоров как инструмента Москва никогда не отказывалась.

Данилов заявил, что Киев осознает различия в целях Украины и Запада по Крыму

Данилов подчеркнул, что Киев осознает различия в целях Украины и некоторых западных союзников по вопросу «возвращения» Крыма.

Вопрос возвращения Крыма — статусный вопрос для мироустройства, это лакмус для Запада и тест для Украины Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса. Отмечается, что Расмуссен обсуждал этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО.

Западные страны начинают склонять Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, так как становится очевидно, что конфликт заходит в тупик, при этом расходы на финансирование Киева только растут. Однако украинский лидер не готов закончить конфликт потерей территорий.

Секретарь СНБО признал снижение интереса к Украине на фоне ближневосточного конфликта

Секретарь СНБО признал снижение интереса к Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке, прогнозируемых конфликтов на Балканах, Кавказе, в Центральной Азии, вокруг Арктики, противостояния за обладание ресурсами.

События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

Данилов добавил, что на Западе будет ощущаться «усталость от войны». Он призвал к консолидации в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что ВСУ придется отступить, если Запад перестанет им помогать. Политик указал, что в настоящий момент союзники сместили свое внимание в сторону конфликта на Ближнем Востоке, в связи с чем Киев стал получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на поддержку Украины со стороны ЕС. Он также заявил, что Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Украине миллион обещанных боеприпасов.