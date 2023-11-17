Time: тупиковая ситуация в конфликте на Украине затянется еще минимум на год

Тупиковая ситуация в украинском конфликте может затянуться еще минимум на год. Такие опасения высказаны в статье американского журнала Time, на Западе признают, что налоги уходят на все более дорогостоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) без видимых результатов.

В статье указано, что российские силы хорошо укрепили свои позиции, чтобы отражать атаки ВСУ и не сдавать позиции, это позволяет ВС РФ контролировать около 18 процентов территорий в зоне СВО. Кроме того, Россия серьезно усилила свой ракетный потенциал за счет увеличения внутреннего производства оружия и боеприпасов, число ракетных атак на Украину возросло до максимума.

Для Украины усугубляет ситуацию начавшийся конфликт на Ближнем Востоке, который перетянул на себя внимание и финансовую помощь Запада. Кроме того, обострение вокруг сектора Газа разобщило правительства США и европейских стран, так как их мнения расходятся.

Активная поддержка Израиля со стороны США дает России повод говорить об американском лицемерии: рассуждая о правах человека на Украине, Вашингтон одновременно поддерживает нападение на палестинцев, у которых, как утверждает издание, нет возможности бежать, как это сделали украинские граждане.

В статье отмечается, что западные лидеры уже делают президенту Украины Владимиру Зеленскому намеки, что время работает против него, так как неопределенность по поводу дальнейшей поддержки страны Соединенными Штатами продолжает крепнуть. Запад подталкивает Зеленского начать переговоры с Россией, но пока безуспешно, так как он не готов отдать территории.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что если Зеленский не согласится вести переговоры с Москвой, то внутри Украины могут начаться протесты. Он добавил, что на данный момент Украина фактически распадается.

