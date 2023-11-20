В Киеве признали падение интереса к Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Секретарь СНБО Данилов признал падение интереса к Украине из-за Ближнего Востока

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов признал падение интереса к Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация», — указал чиновник.

Данилов отметил, что интерес к украинскому конфликту, вероятно, будет угасать из-за прогнозируемых событий на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, а также споров вокруг Арктики и противостояния за обладание ресурсами.

Секретарь СНБО также допустил, что западные союзники будут «ощущать усталость от войны». Он призвал к дальнейшей консолидации для поддержки Украины.

Ранее Данилов заявил, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией. Он предположил, что эта тенденция связана со страхом некоторых партнеров перед Москвой.

