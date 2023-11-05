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21:19, 5 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский признал усталость жителей западных стран от Украины

Зеленский заявил, что многие люди в мире устали от конфликта на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что большая часть жителей западных стран, включая политиков, устали от затяжного военного конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью телекомпании NBC.

«Конечно, многие люди в мире устали — это понятно», — заявил он.

Зеленский добавил, что ряд лидеров и политиков в европейских государствах также устали оказывать Киеву поддержку. Однако, по его мнению, у них нет других альтернатив и они вынуждены продолжать это делать.

Ранее украинский президент допустил, что другие страны могут обсудить с Россией урегулирование ситуации между Москвой и Киевом. По его словам, он слышал много разных голосов и эмоций без какой-либо конкретики и предложений касательно переговоров.

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      Марина Совина
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