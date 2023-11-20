Пентагон оценил возможность ВСУ вести боевые действия зимой

Глава Пентагона Остин: у ВСУ есть все ресурсы для ведения боевых действий зимой

Глава Пентагона Ллойд Остин, оценивая возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести боевые действия в зимний период, отметил, что у них есть все необходимые ресурсы для этого, сообщает РИА Новости.

Американский министр обороны, который приехал с визитом в Киев, подчеркнул, что у Украины имеются все необходимые средства для того, чтобы добиться успехов на поле боя этой зимой. По его словам, Владимир Зеленский прав в том, что страна нуждается в продолжении военных действий.

Ранее Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов. По его словам, в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны.