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21:19, 20 ноября 2023Мир

Пентагон оценил возможность ВСУ вести боевые действия зимой

Глава Пентагона Остин: у ВСУ есть все ресурсы для ведения боевых действий зимой
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин, оценивая возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести боевые действия в зимний период, отметил, что у них есть все необходимые ресурсы для этого, сообщает РИА Новости.

Американский министр обороны, который приехал с визитом в Киев, подчеркнул, что у Украины имеются все необходимые средства для того, чтобы добиться успехов на поле боя этой зимой. По его словам, Владимир Зеленский прав в том, что страна нуждается в продолжении военных действий.

Ранее Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов. По его словам, в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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