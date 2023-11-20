Зеленский: конфликт с Россией не закончится в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в быстром окончании украинского конфликта. На встрече в Киеве с журналистами и руководством Fox News и The Sun он отметил, что конфликт завершится «не так быстро, как нам хотелось бы». В связи с этим украинцы не имеют права опускать руки и не сделают этого, добавил Зеленский.

Люди почему-то относятся к этому как к кино и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд Владимир Зеленский президент Украины

Слова Зеленского могут быть связаны с возможным сокращением помощи от Запада

Ранее президент Украины допускал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если Запад перестанет им помогать. Возможное сокращение помощи он объяснил смещением внимания союзников в сторону конфликта на Ближнем Востоке, в связи с чем Киев стал получать меньше снарядов.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Также Зеленский признавал, что большая часть жителей западных стран, включая политиков, устали от затяжного военного конфликта на Украине. При этом, по его мнению, у них нет других альтернатив и они вынуждены продолжать поддержку Киева.

О нескором окончании конфликта говорит и военное руководство Украины

В начале ноября стала резонансной статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist. В ней он заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, ВСУ не смогут добиться прорыва, а спасти положение Киева сможет только резкий технологический скачок. Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов позднее предрек также длительное юридическое завершение военного конфликта из-за принадлежности территорий.

Зеленский не согласился с мнением главкома. Позднее утверждалось, что из-за этого конфликт между Зеленским и Залужным усилился.

Зеленский произносит противоречивые слова о сроках завершения конфликта

Если сейчас президент Украины высказался о нескором окончании конфликта, то в начале октября в интервью румынскому телеканалу Digi24 он говорил другое — что страна находится на последней его стадии. Зеленский подчеркивал, что не может назвать дату окончания конфликта, но выразил при этом уверенность в скором его завершении. «Это последняя часть войны. Это не ее середина», — утверждал он.