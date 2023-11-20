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13:05, 20 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский усомнился в быстром окончании украинского конфликта

Зеленский: украинский конфликт не закончится быстро
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в быстром окончании украинского конфликта. Об этом он высказался на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News, сообщает издание «Страна.ua».

По его мнению, люди относятся к этому конфликту, «как к кино», ожидая, что «картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы».

«Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого», — заявил глава государства.

Ранее Зеленский допускал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступать, если западные страны перестанут им помогать. Президент указал на то, что союзники республики сместили свое внимание на конфликт на Ближнем Востоке, в связи с чем ВСУ стали получать меньше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

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      Алевтина Запольская
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