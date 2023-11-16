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10:04, 16 ноября 2023Бывший СССР

«Ситуация патовая» Зеленский выступил за завершение конфликта с Россией

Зеленский: конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал завершить конфликт с Россией, а не заморозить его. Об этом он заявил в ходе общения с африканскими журналистами.

По его словам, замороженный конфликт представляет собой патовую ситуацию. «Та же война, но без возможности ответить врагу, без надежды на будущее, без надежды на инвестиции», — сказал он, отметив, что Украина находилась в таком состоянии с 2014 года.

Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский также заявил, что Киев не может позволить себе «какие-либо патовые ситуации». «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — заключил он.

Зеленский вновь вспомнил о предложенной им «формуле мира»

Президент Украины заявил, что конфликт может завершиться, если российская сторона выполнит условия «формулы мира». Предложение, состоящее из десяти пунктов, было озвучено им в ноябре 2022 года. Требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Позже офис президента Украины обнародовал документ, поясняющий все 10 пунктов плана по урегулированию конфликта в стране. Отдельным пунктом было выделено «восстановление территориальной целостности Украины». В Киеве рассчитывают вернуть территории, которые входили в состав республики на момент провозглашения независимости в 1991 году.

В России сочли предложение Зеленского признаком неготовности к переговорам

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что «формула мира», предложенная Зеленским, подтверждает неготовность Киева к переговорам. Он подчеркнул, что в мирном плане украинской стороны содержится требование о полной капитуляции России, что свидетельствует о невозможности проведения переговоров в настоящее время. По словам Косачева, власти Украины не верят, что подобное требование может быть основой для переговоров.

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      Варвара Кошечкина
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