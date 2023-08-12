В Совфеде заявили о неготовности Украины к переговорам из-за ее «формулы мира»

Сенатор Косачев: «формула мира» Украины говорит о ее неготовности к переговорам

«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает неготовность Киева к переговорам. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в мирном плане украинской стороны содержится требование о полной капитуляции России, что свидетельствует о невозможности проведения переговоров в настоящее время. Сенатор подчеркнул, что западным странам не следует делать ставку на ультиматум Киева. «Здесь не работает правило базарного торга: потребуй сразу максимум, и получишь приемлемое», — отметил он.

По словам Косачева, власти Украины не верят, что подобное требование может быть основой для переговоров. «Им просто приятно, что люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории, получат несметные репарации, будут судить российских лидеров», — считает он.

Ранее офис Зеленского обнародовал документ с пояснениями ко всем 10 пунктам «формулы мира» Киева. В частности, Украина требует вывести российские войска с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и полностью демилитаризовать эту территорию.