Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 12 августа 2023Мир

В Совфеде заявили о неготовности Украины к переговорам из-за ее «формулы мира»

Сенатор Косачев: «формула мира» Украины говорит о ее неготовности к переговорам
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает неготовность Киева к переговорам. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в мирном плане украинской стороны содержится требование о полной капитуляции России, что свидетельствует о невозможности проведения переговоров в настоящее время. Сенатор подчеркнул, что западным странам не следует делать ставку на ультиматум Киева. «Здесь не работает правило базарного торга: потребуй сразу максимум, и получишь приемлемое», — отметил он.

По словам Косачева, власти Украины не верят, что подобное требование может быть основой для переговоров. «Им просто приятно, что люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории, получат несметные репарации, будут судить российских лидеров», — считает он.

Ранее офис Зеленского обнародовал документ с пояснениями ко всем 10 пунктам «формулы мира» Киева. В частности, Украина требует вывести российские войска с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и полностью демилитаризовать эту территорию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Выселенные среди ночи из турецких отелей дети вернулись в Россию

    В Совфеде заявили о неготовности Украины к переговорам из-за ее «формулы мира»

    Эксперт рассказал об опасных запросах смартфона

    В США забили тревогу из-за роста заболеваемости COVID-19

    Посол РФ заявил о ненадежности американоцентричной финансовой системы

    Раскрыт процент несчастных москвичей

    В США потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

    Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины

    Посол Антонов назвал провальной санкционную политику США против России

    Херш рассказал об осведомленности Шольца о планах США взорвать «Северные потоки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости