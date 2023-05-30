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11:37, 30 мая 2023Бывший СССР

Зеленский упрекнул Китай в отсутствии прямой поддержки киевской позиции

Зеленский заявил, что Китай не поддерживает напрямую позицию Киева в конфликте на Украине

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китай прямо не поддерживает позицию Киева в украинском конфликте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с корейской газетой Chosun Ilbo.

«Это факт, что Китай не поддерживает напрямую позицию Украины. Что касается выдвинутой Китаем мирной инициативы, то мы благодарны другим странам за их усилия, но мы указывали, что основной для нас остается собственная формула мира, собственная инициатива», — упрекнул он Пекин в отсутствии четкой позиции.

По словам Зеленского, если Китай сделает прямое заявление и призовет Россию вывести войска «со всей территории Украины», это очень поможет Киеву.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин сказала, что Пекин продолжит укреплять консенсус и добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине. Она сделала заявление, подводя итоги визита спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Европу, Россию и на Украину.

24 февраля МИД Китая официально представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, самыми важными из которых являются возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий.

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    Алина Гончарова
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