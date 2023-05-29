Китай заявил о намерении укреплять консенсус по конфликту на Украине

МИД Китая заявил, что Пекин продолжит укреплять консенсус по Украине со всеми сторонами

Пекин продолжит укреплять консенсус и добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом намерении заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, подводя итоги визита спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Европу, Россию и на Украину, сообщает ТАСС.

«Китай усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами, будет постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие, и внесет собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — отметила дипломат.

Она добавила, что представители всех стран, с которыми встретился Ли Хуэй в ходе поездки, исключительно положительно относятся к усилиям Пекина по продвижению мирного процесса урегулирования и оказанию содействия переговорам.

26 мая Ли Хуэй закончил европейскую миссию переговорами по Украине в Москве. В ходе визита в страны ЕС выразил мнение, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине. Он также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.