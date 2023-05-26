Спецпредставитель КНР обсудил Украину со странами ЕС и Россией. О чем им удалось договориться?

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй закончил европейскую миссию переговорами по Украине в Москве

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в завершение миссии в странах ЕС прилетел в Москву, где провел переговоры по Украине в МИД РФ, сообщает ТАСС.

О визите Ли Хуэя в Москву было известно еще 16 мая. По словам замглавы МИД Андрея Руденко, основной задачей европейской миссии дипломата было познакомить страны ЕС с предложениями Пекина по политическому урегулированию ситуации на Украине и услышать мнения и комментарии. «Мы ждем его с нетерпением, хотим узнать, какие впечатления он привезет из своей поездки», — сообщил тогда Руденко.

Ли Хуэй прибыл в МИД России днем 26 мая. Переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым продлились полтора часа.

С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом Сергей Лавров глава МИД России

Что предложил Китай?

24 февраля МИД Китая официально представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, самыми важными из которых являются возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий. Пекин также призвал стороны конфликта к уважению территориального суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

В плане также предлагается разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для двухсторонних обменов. Особое внимание Пекин обратил на необходимость безопасности атомных электростанций и снижение рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия.

С кем встретился китайский посланник?

Европейская миссия Ли Хуэя началась 17 мая с визита на Украину. В Киеве у него состоялась встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским. Затем китайский спецпредставитель посетил Варшаву, Париж и Берлин, где также были проведены «углубленные консультации по мирному урегулированию украинского кризиса».

Наконец, 25 мая Ли Хуэй прибыл в Брюссель, где он встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По результатам встречи китайские дипломаты сообщили, что представители стран ЕС согласны с позицией Китая о необходимости проведения мирных переговоров по Украине. «Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как политическое урегулирование украинского кризиса и двухсторонние отношения Китая и ЕС», — заявили тогда в МИД Китая.

Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры. официальное заявление МИД КНР по итогам встречи в Брюсселе

Как восприняли идеи Китая?

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщила, что Ли Хуэй в ходе визита якобы «послал европейцам сигнал к тому, чтобы Брюссель заявил США о своей стратегической автономии, признав подконтрольные новые территории за Россией и приложил усилия к прекращению боевых действий на Украине».

В ЕС и Киеве эту информацию не подтвердили. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отвергает любые предложения, пересматривавшие «потерю территорий или замораживание конфликта». Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил «Ленте.ру», что «было бы невежливо», если бы Брюссель раскрыл переговорные позиции китайской стороны. При этом чиновник подчеркнул, что, по мнению Евросоюза, Украина сама должна «определять параметры любых потенциальных мирных переговоров и мирного урегулирования».

В официальном сообщении, которое распространил Брюссель по итогам визита китайской делегации, говорится о важности установления «справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом». Кроме того, в ЕС выразили надежду, что Китай, будучи постоянным членом Советом Безопасности ООН, сможет сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта и выводе российских военных «со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

В Москве — финальной точке турне Ли Хуэя — также не стали детально излагать содержание переговоров. МИД России отметил, что глава ведомства Сергей Лавров поблагодарил Китай за взвешенную позицию по конфликту на Украине, а также «высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании». «Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.