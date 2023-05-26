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17:31, 26 мая 2023Мир

Лавров высоко оценил готовность КНР помогать в урегулировании конфликта

Глава МИД РФ Лавров высоко оценил готовность Китая участвовать в урегулировании конфликта

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценивает готовность Китая участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщается в отчете ведомства о проведении встречи Лаврова с экс-послом в РФ и спрецпредставителем КНР Ли Хуэем.

Российский министр обменялся с коллегой мнениями по ситуации вокруг Украины и возможности начала урегулирования конфликта. Лавров также поздравил Хуэя с назначением на новую должность в Москве.

«С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом», — сообщили в МИД РФ.

Ранее Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС заявил, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. Он также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.

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Глеб Бажуткин
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